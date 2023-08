Árbitro e VAR do Juventus-Bolonha suspensos

Um penálti não assinalado contra a Juventus, na receção ao Bolonha, vai custar caro ao árbitro Marco Di Bello e do videoárbitro Francesco Forneau. De acordo com a imprensa italiana, o principal responsável pelo erro só voltará a arbitrar na Serie A no final de outubro, devendo ser suspenso por dois meses. Já o VAR, que não alertou Di Bello, deverá ficar de fora menos tempo. Na origem da decisão está uma falta de Iling Junior sobre N’Doye, aos 71’, que não foi sancionada e que acabou por ser determinante no desfecho da partida de domingo: o Bolonha poderia ter aumentado a vantagem para 2-0 e viu a Juve a garantir a empate (1-1) pouco depois.

Agnelli vê castigo reduzido

Entretanto, a Federação italiana reduziu a pena aplicada a Andrea Agnelli, ex-presidente da Juventus, devido ao recurso a manobras financeiras ilegais: a suspensão foi reduzida de 16 para 10 meses e a multa a pagar também passou de 60 mil euros para 40 mil.