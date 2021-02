Árbitro italiano quebra tabu e vai a programa televisivo explicar as suas decisões

Daniele Orsato, árbitro italiano, vai fazer história este domingo na televisão transalpina, ao ser o convidado do histórico programa da Rai, '90th Minute', para discutir as suas decisões nos jogos da Serie A. Vai ser a primeira vez que um árbitro de futebol tem autorização para participar num programa televisivo no calcio.





Proibidos de comentar os lances junto dos órgãos de comunicação social, Daniele Orsato recebeu o OK do novo presidente da AIA (Associação de Árbitros de Itália), Alfredo Trentalange, que pretende abrir as portas à transparência no sector da arbitragem. A confirmação da presença do juiz italiano - que foi figura num momento insólito com Cristiano Ronaldo, que quis espreitar o seu relógio em pleno relvado... - no programa chegou através de um tweet de Enrico Varriale, apresentador do programa.Daniele Orsato foi o juiz designado para o empate deste sábado entre Spezia e Parma (2-2) e é um dos mais conceituados árbitros italianos em atividade.