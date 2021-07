Árbitros italianos suspensos por falsificarem despesas

A Associação Italiana de Árbitros (AIA) anunciou esta sexta-feira a suspensão dos árbitros Federico La Penna e Fabrizio Pasqua, devido a suspeitas de falsificação de despesas. Foram ambos colocados sob investigação após entregarem os recibos de despesas, onde foram notadas algumas discrepâncias e anormalidades.





La Penna (de 37 anos) foi suspenso por 13 meses e Pasqua (de 38) por 16. Se o castigo aplicado não for reduzido no recurso, pode mesmo indicar o fim da carreira dos dois.Os dois juízes apitaram na época passada várias partidas de diferentes escalões do futebol italiano: Serie A, Serie B e no caso de Federico, pode juntar-se à lista um jogo da Coppa Italia.