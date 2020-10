Arrigo Sacchi: «Disse a Sarri que era um suicídio aceitar treinar a Juventus»

Apesar de ter conquistado o 'scudetto', a Juventus não conseguiu ir longe na Champions e Maurizio Sarri foi despedido do comando técnico da Vecchia Signora após uma temporada. Mas houve quem tivesse alertado o técnico para que tal pudesse acontecer.





"Eu disse a Sarri que era um suicídio aceitar o convite para treinar a Juventus. Não havia forma daqueles jogadores se adaptarem ao seu estilo de futebol", afirmou Arrigo Sacchi, antigo treinador e selecionador italiano, durante um evento dedicado à atualidade do futebol transalpino."Sarri também não teve sorte porque apanhou uma pneumonia na pré-época, o que limitou ainda mais a sua capacidade de aprimorar as táticas durante as primeiras semanas de trabalho", reconheceu também Arrigo Sacchi.