AS Roma doa comida e kits de proteção a sócios idosos

A Fundação "Roma Cares" do clube da capital italiana lançou hoje mais uma iniciativa para ajudar a população. A Roma de Paulo Fonseca está a contactar os sócios com mais de 70 anos para lhes enviar nos próximos dias kits de proteção e alimentos de primeira necessidade, para que não necessitem de sair de casa.





Já foram realizadas dezenas de chamadas telefónicas para os sócios nas últimas horas. Os adeptos que atenderam o telefone confessaram-se surpreendidos, sendo que muitos deles até pensaram tratar-se de uma partida. O clube da Serie A vai deixar à porta dos sócios mais idosos um saco com os bens, cumprindo as regras impostas pelas autoridades de forma a prevenir o contágio.Esta é mais uma iniciativa levada a cabo pela fundação da Roma que, até ao momento, já recolheu fundos para hospitais, ofereceu 13 mil máscaras e litros de gel desinfetante para profissionais de saúde e população. O emblema romano ofereceu ainda oito ventiladores e oito camas para tratamento de doentes infetados com covid-19 que estejam nos cuidados intensivos. Tudo isto foi possível com a ajuda de jogadores e staff do clube que doaram parte dos salários e, alguns deles, fizeram mesmo doações pessoais.