Às voltas com o protocolo

O comité científico deve entregar hoje o parecer sobre a nova versão do protocolo médico da Serie A (indispensável para o reatamento da prova) a Roberto Speranza, ministro da Saúde.





Moderadamente otimista em relação ao veredito está Vincenzo Spadafora, ministro do Desporto, um dos primeiros a comentar a importante reunião de ontem. "O encontro entre a FIGC [federação] e o comité científico serviu para analisar o regresso aos treinos coletivos. Espero que possam ser retomados no dia 18.Existiu um acalorado debate, tendo os médicos apresentado uma série de requisitos. O comité científico vai agora elaborar um relatório e apresentá-lo ao ministro da Saúde. Espero que os problemas tenham sido resolvidos e possamos dar um importante passo no dia 18, desde que o mesmo seja compatível com a evolução da pandemia", vinca Vincenzo Spadafora.A Serie C (3ª Divisão) 2019/20 está encerrada, sendo a decisão tomada ontem pela Lega Pro e ratificada hoje pela FIGC (federação). Desta forma, o conjunto de equipas que sobe à Serie B é composto pelo Monza, Vicenza e Reggina, vencedores de cada uma das séries. A quarta equipa a subir deve ser o Carpi, que leva vantagem sobre o Bari. Não há descidas de escalão!