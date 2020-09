Atalanta e Inter goleiam fora e lideram com Nápoles, Milan e Hellas Verona

A Atalanta e o Inter golearam esta quarta-feira fora de portas a Lazio e o Benevento, respetivamente, integrando assim um quinteto de líderes com o pleno de seis pontos à segunda jornada da Liga italiana.

Estes êxitos reportam-se a dois dos três jogos em atraso da ronda inaugural hoje disputados e que ditaram o triunfo da Atalanta por 4-1 em casa da Lázio e do Inter 5-2 no reduto do recém-promovido Benevento.

A supremacia da Atalanta foi evidente, equipa que chegou aos 3-0, tendo depois apenas permitido que o adversário reduzisse, fechando o encontro em 4-1.

O Benevento resistiu 28 segundos ao Inter, o tempo que Lukaku precisou para 'encostar' um cruzamento na direita e anunciar a goleada.

Liberto na área, o avançado belga faria o 3-0 aos 28 minutos, três depois de Gagliardini apontar o segundo: o Benevento ganhou efémero ânimo numa má reposição de bola do guarda-redes Handanovic, aproveitada por Caprari reduzir para 3-1.

O conjunto 'nerazzurri' chegaria aos 5-1 com tentos de Hakami (42) e Lautaro Martinez (71), enquanto Caprari bisaria aos 76.

Com seis pontos em dois jogos, a Atalanta e o Inter integram o grupo de líderes, composto ainda pelo Nápoles, AC Milan e Hellas Verona.

O Spezia impôs-se por 2-0 em casa da Udinese, com um 'bis' do búlgaro Andrey Galabinov, o primeiro aos 29 minutos, de cabeça, e o segundo aos 90+4, num lançamento longo do guarda-redes para o contra-ataque que culminou com a bola entre as pernas do seu homólogo.

O Spezia soma agora três pontos enquanto a Udinese continua em branco após dois desafios, tal como Torino, Sampdoria, Crotone e Parma.

RBA // VR

Lusa/Fim