Atalanta-Fiorentina interrompido por cânticos racistas

O flagelo do racismo continua a atacar em Itália, desta feita no Atalanta-Fiorentina (2-2), que foi momentaneamente interrompido por insultos racistas da bancada para com o lateral-esquerdo viola Dalbert. No Estádio Ennio Tardini, ao fim de uma hora de jogo, o árbitro Daniele Orsato apitou para a interrupção do encontro, durante cerca de quatro minutos, depois do defesa brasileiro ex-Ac. Viseu e V. Guimarães ter alertado para os cânticos.





Pelos altifalantes do estádio o speaker leu um aviso alertando os adeptos para o comportamento sob os apupos e assobios do público associado ao Atalanta. A formação visitante viria a sofrer o empate na partida aos 90'+5, por Castagne. Chiesa e Ribéry marcaram para a Fiorentina e Ilic reduziu para a equipa da casa.