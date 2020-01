Ataque de sinusite retira Ronaldo dos 'oitavos' da taça

Cristiano Ronaldo vai falhar o encontro desta quarta-feira, no qual a Juventus recebe a Udinese nos oitavos de final da Taça de Itália. Maurizio Sarri, treinador da vecchia signora, já tinha referido que ainda iria falar com o internacional português sobre a sua utilização nesta partida, pois poderia ficar a descansar. A poucos minutos do início do encontro (19h45), o clube anunciou a ausência do craque devido a um ataque de sinusite.





"Cristiano teve um ataque de sinusite, durante a tarde e não estará presente no Allianz Stadium para a partida desta noite", publicou o clube no Twitter oficial.CR7, de 35 anos, pode assim aproveitar para descansar para dar continuidade ao momento que vive neste início do novo ano.