Athletic trava Paulo Fonseca

A Roma de Paulo Fonseca empatou (2-2) com o Athletic Bilbao em Perugia. A equipa do luso esteve duas vezes em desvantagem, empatando ao cair do pano, altura em que Pellegrini (90’+2) converteu um penálti. Kolarov (59’) fez o primeiro golo da Roma. "Gostei bastante da forma como gerimos a bola. Frente ao Real Madrid [domingo] temos que ser corajosos e manter a nossa identidade", disse o técnico.