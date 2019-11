Atitude de Balotelli em Verona criticada pelos Ultras do Brescia

A reação de Mario Balotelli aos insultos racistas em Verona ainda dá que falar e há quem continue a manifestar-se contra o avançado italiano do Brescia. Até... alguns adeptos do clube da região da Lombardia.

Na quinta-feira, a claque 'Ultras Brescia 1911 EX-Curva Nord' publicou um comunicado nas redes sociais com críticas a Mario Balotelli, acusando-o de ser arrogante e de não estar psicologicamente preparado para jogar.





"Se Balotelli não estava psicologicamente pronto para enfrentar os fãs do Verona e um jogo tão delicado, ele deveria ter dito isso e deixado o seu lugar para alguém menos irritado", pode ler-se no comunicado, no qual os Ultras do Brescia consideram que "a arrogância" que Balotelli "emite continuadamente é injustificável".A claque considera ainda que "a dedicação à causa e ao compromisso" por parte de Balotelli "devem ser iguais ou até superiores aos seus colegas de equipa", aludindo ao fato de o jogador ter crescido na cidade de Brescia.

"Para nós o mais importante é o espírito de sacrifício, a paixão, o respeito, a motivação e a camisola suada, conceitos que no momento lhe pareceriam desconhecidos", aponta o grupo de adeptos do Brescia, que no mesmo comunicado critica o castigo ao líder da claque do Verona, suspenso pelo próprio clube até 2030.



"As declarações pessoais de um dos líderes da claque do Verona não podem justificar a caça às bruxas desencadeada para mais uma tentativa de criminalizar e destruir todos os Ultras", defende a claque.