Áudios do VAR vão ser públicos em Itália

A Serie A vai passar a publicar as gravações das conversas entre os árbitros e o VAR já no início da época que aí vem. Gianluca Rocchi, responsável pela arbitragem, confirmou ontem a novidade. Os áudios serão divulgados no canal que tem os direitos de transmissão dos jogos. “Iniciámos um projeto inovador com o DAZN e seremos a primeira federação de futebol a veicular áudios de ocorrências que são objeto de discussão”, adiantou Rocchi, salientando: “O problema não é se um erro foi cometido, mas porquê. A solução é ter um espaço próprio a cada 15 dias ou uma vez por mês onde possamos explicar os incidentes.”