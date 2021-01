Balotelli alvo da fúria dos adeptos do Brescia

Mario Balotelli voltou esta segunda-feira ao estádio do Brescia, saiu feliz com o triunfo do 'seu' Monza (numa partida onde não foi opção) mas a noite foi tudo menos fácil para o avançado italiano. Tudo porque, segundo o 'Il Corriere della Sera', Super Mario foi alvo da fúria dos fãs da equipa da casa, que ainda não se esqueceram da forma como na temporada passada o internacional italiano decidiu avançar para a rescisão contratual após o período de confinamento.





Como não podia jogar por estar lesionado, Balotelli apareceu no Mario Rigamonti na sua viatura particular e tentou estacioná-la dentro do estádio. Os ultras do Brescia viram-no a chegar e, para lá de exibir uma tarja bastante dura ('Há outros jogadores que amam esta cidade, para nós não vales nada, és um homem sem dignidade'), impediram a sua entrada naquele espaço.Sem outro remédio, acabou por estacionar a sua viatura numa zona próxima do estádio e posteriormente foi pelo seu próprio pé, sem qualquer incidente, para a tribuna ver o jogo na companhia de Adriano Galliani, o presidente do clube.