Balotelli 'apanhado' a fumar antes do jogo com a Juventus

Foto Foto

Desejado pelo Flamengo de Jorge Jesus, Mario Balotelli optou este verão por regressar a casa e escolheu o Brescia para dar continuidade à sua carreira. O avançado estreou-se no, terça-feira, mas parece que, antes de entrar em campo, fumou um cigarro no balneário, segundo as imagens que circulam na imprensa italiana.Apesar da derrota da equipa, o desempenho de Mario no jogo não foi negativo. No final, no Instagram, deixou uma mensagem de agradecimento aos seus companheiros.Recorde-se que o jogador debateu-se ao longo dos anos com o vício do tabaco e que vários treinadores tentaram convencê-lo a deixar de fumar.