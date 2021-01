Balotelli critica combate à Covid-19: «Podem explicar-me que tipo de confinamento é este?»

Mario Balotelli recorreu esta sexta-feira ao Instagram para criticar a forma com as autoridades italianas têm gerido o combate à pandemia da Covid-19 no país, questionando se os sucessivos confinamentos têm impacto na diminuição dos casos.





"Não sou de esquerda nem de direita, nunca assumi cargos políticos. Mas os casos voltaram a aumentar e sinceramente não entendo porque tivemos que passar o Natal e o Ano Novo assim", começou por escrever o avançado de 30 anos, que atualmente representa o Monza, da Serie B italiana."Fecharam-nos, depois voltaram a trancar-nos novamente. Agora podem explicar-me que tipo de confinamento é este? O trânsito é quase o dobro do normal. Todos estes esforços... para outro confinamento? Será possível que aqueles que dirigem e administram a Itália não possam fazê-lo de forma saudável e honesta?, acrescentou, terminando o texto num 'storie' com um desabafo: "rapazes, Itália é Itália... Pode até ser o país mais bonito do mundo, mas está degradante por causa de alguns que me dão dor de estômago".