Quatro anos depois, Balotelli voltou à seleção e... fez isto

Tantas vezes incompreendido por algumas atitudes que tem, Mario Balotelli foi esta segunda-feira (duplamente) notícia pelas melhores razões. Para lá de ter marcado no seu regresso à seleção italiana , da qual esteve ausente durante quatro anos, o avançado do Nice aproveitou ainda para dedicar o tento marcado à Arábia Saudita a Davide Astori, malogrado médio que perdeu a vida em abril."Sei que é tarde e que já estás aí, mas estou convencido de que estiveste aí em cima a ver o jogo com o meu pai. Este golo, mesmo que não tenha qualquer importância, mesmo que não valha para nada, é dedicado a ti", escreveu o avançado, na rede social Instagram.

Autor: Fábio Lima