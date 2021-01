Balotelli diz basta: «Chega de fofocas estúpidas e associações inexistentes»

Mario Balotelli mostra-se cansado de notícias falsas que envolvam o seu nome e esta quinta-feira recorreu ao Instagram para dizer basta.





"Que fazes na prisão? Ahah. Pessoal, deixem-me recuperar em paz que o meu objetivo é voltar ao Monza e dar o meu melhor por esta equipa! Chega de fofocas estúpidas e associações inexistentes! O objetivo da época é mais importante e interessante do que uma falsa notícia de fofoca! Tenham um bom dia e espero que tenha ficado claro", pode ler-se na mensagem publicada pelo avançado italiano.Mario Balotelli teve uma estreia prometedora pelo Monza, da Serie B italiana, tendo marcado logo aos quatro minutos no triunfo sobre o Salernitana, por 3-0. No entanto, o azar bateu-lhe à porta dias depois: a 4 de janeiro, no aquecimento para o jogo com o Lecce, da 17.ª jornada, Balotelli lesionou-se.