Balotelli exige ao Brescia o pagamento do mês de março

Mario Balotelli e o Brescia estão cada vez mais de costas voltadas. Aos atos de indisciplina do jogador - que depois de não ter aparecido para treinar, surgiu com uma declaração médica a dizer que tinha estado com uma gastroenterite - soma-se agora a exigência do pagamento do mês de março. Segundo o clube os jogadores tinham acordado abdicar desse mês de salário, por causa da pandemia.





A 'Gazzetta dello Sport' conta que o clube foi surpreendido e ficou até indignado com o comportamento do jogador, de acordo com o advogado do presidente Massimo Cellino."Penso que o Mario Balotelli é o único futebolista europeu em atividade que teve a audácia de exigir o salário do mês de março, no meio da pandemia do coronavírus e com as atividades desportivas suspensas", considerou Mattia Grassani, o advogado de Cellino."Além do mais, o Brescia já perdeu a conta aos avisos enviados pelo jogador, sempre de noite, a queixar-se da impossibilidade de treinar e de haver alegadas atitudes discriminatórias em relação a ele. Nos últimos 10 dias mandou três, sempre entre as 20 e as 23h30, quando os escritórios do clube estão obviamente fechados", acrescentou, frisando: "Com a experiência que ganhou nas últimas semanas sobre as regras e a aplicação do acordo coletivo já deve ter uma licenciatura em Direito..."O empresário do jogador, Mino Raiola, avisou, por sua vez "que a verdade virá ao de cima"."O Grassani é assessor de imprensa do Brescia? Parece-me que ele quer fazer estágios em jornais e não em tribunais. Vou dizer ao Mario para escrever os emails ao senhor Grassani de manhã. O problema é que o Brescia só o deixa treinar sozinho às 19h00. É normal que ele escreva os mails depois das 20h00, quando regressa a casa e verifica que está a ser discriminado."Sobre o salário de março, Raiola considerou: "Não sabia que o Brescia ainda não tinha pago o mês de março e sinceramente parece-me normal que ele reclame o seu salário, depois de três meses sem receber. Gostava de saber se o senhor Grassani pediu aos seus clientes os pagamentos em março..."