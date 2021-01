Balotelli lesiona-se no aquecimento e falha segundo jogo pelo Monza

Mario Balotelli teve uma estreia prometedora pelo Monza, da Serie B italiana, ao marcar um golo logo aos quatro minutos no triunfo (3-0) diante do Salernitana. Mas esta segunda-feira o azar bateu à porta do avançado internacional italiano.

No aquecimento para o jogo com o Lecce, da 17.ª jornada, Balotelli, que estava indicado para o onze inicial, lesionou-se e teve de ser substituído por um companheiro, acabando por nem se sentar no banco de suplentes.





De acordo com a DAZN, o jogador de 33 anos sofreu uma pancada na perna esquerda e a Sky Sports avança que Balotelli será submetido a exames complementares nas próximas horas para avaliar a extensão da lesão.