Balotelli passa de um salário de 110 mil euros por semana para 220 mil por ano

Com menos cinco quilos e com um salário bem inferior ao que já recebeu nos seus tempo de glória, Mario Balotelli deve estrear-se hoje pelo Monza, na Serie B italiana, frente ao Salernitana.





O avançado, que foi despedido do Brescia por atos de indisciplina na época passada, não joga há 9 meses, começou a treinar mais tarde mas mostra-se disposto a mostrar por que motivo jogou em clubes como Inter, Manchester City, Liverpool, entre outros.Segundo o 'Corriere della Sera', Balotelli, de 30 anos, vai auferir no Monza 220 mil euros por ano, bem longe dos 110 mil que ganhava por semana no Liverpool.Mas 'Super Mario' procura voltar aos tempos de outrora e no Monza reencontrou Antonio Galliani, que foi o seu grande mentor no Milan e que o conhece na perfeição. Foi o próprio Galliani quem lhe impôs uma dieta restrita e um plano de treinos intenso que o avançado cumpriu religiosamente, acabando por perder cinco quilos em 20 dias...