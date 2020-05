Balotelli passou dificuldades na quarentena: «Andava a comer cartões e a arrancar pedaços da parede»

Mario Balotelli, mediático e polémico avançado italiano, que joga no Brescia, não está a ter facilidades em lidar com a quarentena imposta pela Covid-19.





"Estava a ficar maluco nas últimas semanas porque tenho estado completamente sozinho. A minha filha está em Nápoles, o meu filho em Zurique e a minha mãe já tem uma certa idade, tem de ser protegida. Os meus irmãos estão em quarentena com os filhos deles. Portanto, fiquei sozinho. Foi duro", contou o jogador, num direto no Instagram com o colega de equipa Alessandro Matri.Balotelli tem ainda uma limitação que torna o isolamento mais complicado: não sabe cozinhar. "Nos primeiros três dias, andei a comer cartões e a tentar arrancar pedaços da parede. Não consigo cozinhar nada. Felizmente, consegui arranjar maneira de me entregarem comida em casa", explicou.O avançado está preocupado com o regresso do campeonato porque acredita que a paragem condicionou bastante a sua forma física. Balotelli até quebrou a quarentena. "Se me passassem agora uma bola, não era capaz de a controlar com o primeiro toque. Passaram dois meses desde que toquei numa bola pela última vez. Depois, é impossível treinar em condições em casa se não tiveres uma passadeira elétrica para correr. Portanto, mesmo não sendo permitido, fui ao parque aqui ao pé para correr", revelou.