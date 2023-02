Benevento demite Fabio Cannavaro do cargo de treinador

O Benevento, atual 18º classificado da Serie B italiana, informou este sábado que dispensou o técnico e antigo Bola de Ouro, Fabio Canavarro, do cargo de treinador após a terceira derrota seguida, em casa, diante do Veneza (1-2)."O Benevento Calcio comunica que dispensou Fabio Cannavaro do cargo de treinador da equipa principal. Ao mesmo tempo, o adjunto Paolo Cannavaro e o diretor desportivo Pasquale Foggia foram demitidos. O clube agradece ao treinador, ao seu adjunto e ao diretor desportivo o trabalho até aqui realizado com a máxima seriedade e profissionalismo, desejando a todos o melhor para o resto das suas carreiras", pode ler-se em comunicado.Canavarro, de 49 anos, chegou aquele emblema em setembro mas apenas alcançou três triunfos em 17 jogos oficiais, não conseguindo tirar o Benevento dos últimos lugares da tabela.