Berlusconi sempre polémico: dá conselho a Ibrahimovic, diz que torce pelo Inter e ainda faz de treinador

Silvio Berlusconi, histórico e controverso dirigente italiano de 84 anos, aconselha Zlatan Ibrahimovic a terminar a carreira "ao mais alto nível".





"Acho que o Ibra devia terminar a sua incrível carreira ao mais alto nível e aconselho-o a fazê-lo no Milan", afirmou o antigo dono dos rossoneri, em entrevista à Sky Sports.Numa conversa, lá está, controversa, Berlusconi disse até que tem gostado de ver o Inter Milão, eterno rival do seu Milan."Tenho visto alguns jogos do Inter nos últimos meses e tenho acabado por ver-me a apoiá-los. Como cidadão de Milão, gosto que o Inter tenha bons resultados. Dito isto, no dérbi de Milão, serei sempre Milan", confidenciou.Berlusconi, que neste momento é proprietário do Monza, da Serie B italiana, ainda revelou que vai voltar-se a meter no trabalho do seu treinador, Christian Brocchi, por causa de Balotelli. "Continuo a dar a minha opinião aos treinadores. Acho que o Monza precisa de um sistema tático diferente daquele que tem neste momento. O Balotelli precisa de mais apoio, mais assistências. Também precisamos de defender melhor", afirmou Berlusconi, que ainda disse que vai falar com Boateng por causa do médio ter falhado um penálti.