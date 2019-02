Bis de Piatek decisivo no triunfo do AC Milan em Bérgamo

Um 'bis' do avançado polaco Krzysztof Piatek foi determinante para o triunfo do AC Milan em Bérgamo, frente à Atalanta, por 3-1, em jogo da 24ª jornada da liga italiana de futebol.Piatek tem sido um 'abono de família' para a equipa de Milão desde que foi contratado ao Génova, em janeiro, por 35 milhões de euros, com seis golos marcados nos últimos cinco jogos para o campeonato, à média de um golo a cada 53 minutos jogados ao serviço dos 'rossoneri'.Os dois golos de hoje permitem ao avançado polaco subir ao segundo lugar da tabela dos melhores marcadores da Série A, com 17 remates certeiros, a dois do português Cristiano Ronaldo, da Juventus, que lidera a lista, com 19.A Atalanta foi a primeira equipa a marcar, aos 33 minutos, pelo médio suíço Remo Freuler, mas o AC Milan empatou ainda antes do intervalo, pelo 'incontornável' Piatek, aos 45+1.Na segunda parte, a equipa de Milão foi claramente superior, traduzindo essa superioridade com mais dois golos, pelo médio turco Hakan Çalhanoglu, aos 55 minutos, e por Piatek, aos 61.Com este triunfo, o AC Milan consolidou o quarto lugar, com 42 pontos, a um apenas do rival Inter, que recebe a Sampdoria no domingo, deixando a Atalanta a quatro pontos de distância, no quinto lugar.A Juventus lidera o campeonato, com 66 pontos, mais 14 do que o Nápoles, segundo classificado, que recebe o Torino no domingo.Na outra partida de hoje, o Cagliari recebeu e venceu o Parma por 2-1, depois de ter estado em desvantagem, com o internacional português Bruno Alves a jogar os 90 minutos do eixo da defesa visitante.