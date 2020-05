Blaise Matuidi: «O vírus tornou-me psicótico»

O médio francês Blaise Matuidi foi um dos três jogadores da Juventus a acusar positivo ao novo coronavírus e reconheceu que o diagnostico deixou-o em pânico.





"Honestamente, é difícil", admitiu o jogador ao canal de YouTube 'Bros Stories'. "Quando testei positivo não podia nem ir ao supermercado. Tornou-me psicótico", contou o jogador dos bianconeri."Estás sempre a tentar garantir que as pessoas não se aproximem de ti, tens de ser mentalmente muito forte. Vai ser preciso tempo, trata-de de uma situação nova para todos nós", acrescentou o francês.Tal como aconteceu com os seus companheiros de equipa que também foram infetados - Daniele Rugani e Paulo Dybala -, Mayudi estava assintomático. "Eu não tinha sintomas mas mal me disseram que estava positivo fiquei em pânico, temi pela minha família e pelos meus amigos. Foi um período muito complicado para eles, mas consegui tranquilizá-los. São tempos difíceis, queremos que isto passe o mais rapidamente possível", sublinhou, deixando depois uma reflexão: "Pergunto-me o que acontecerá ao futebol e ao nosso dia a dia."