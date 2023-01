Bloco de notas é coisa do passado: 'velhinho' Claudio Ranieri tem um smartwatch como arma

Claudio Ranieri pode ser uma verdadeira 'velha raposa' no futebol europeu, mas os seus 71 anos não o impedem de já estar bem por dentro das novidades da tecnologia. Este fim de semana, na estreia no comando do Cagliari, o técnico foi 'apanhado' a falar para o seu smartwatch, algo que levou à curiosidade da imprensa italiana, que acabou por descobrir um truque muito bem pensado por parte do treinador transalpino."Agora que temos estes novos telefones e relógios inteligentes, gravo notas e, quando vou ver o jogo de novo, sei qual os momentos que tenho de observar. Alguns tomam notas em blocos, eu prefiro gravar, pois assim posso continuar a ver o jogo", disse o veterano treinador, à Sky Sport Italia, depois de ter guiado o Cagliari ao triunfo por 2-0 sobre o Como.