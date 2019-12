Boateng arrasa jovens jogadores: «Conduzem um Mercedes aos 19 anos e já pensam que têm talento»

Kevin Prince-Boateng deu uma entrevista ao jornal alemão 'Bild' em que contou o que pensa do futebol. O médio da Fiorentina, de 32 anos, fala em "negócio", aborda as pressões a que os jogadores estão sujeitos, as depressões, e os jovens."O futebol é um negócio e nós, os jogadores, somos números. Se não rendes vem outro. Não há lealdade, é triste", referiu o jogador alemão naturalizado ganês."Deviam fazer um inquérito para saber quantos futebolistas ainda gostam de treinar e de jogar. É um trabalho para profissionais. A pressão é enorme e provoca depressões. Eu às vezes divirto-me, outras nem por isso", adiantou.Boateng foi também crítico para com os jovens jogadores. "Não trabalham o talento que têm. Alguns conduzem Mercedes aos 19 anos e já se veem com tanto talento que não fazem nada para melhorar. Sem treinos extra, nada. Pensam em jogar PlayStation e ver o Instagram. São os últimos a chegar para o treino e os primeiros a sair. Penso que o futebol mudou, como a sociedade."