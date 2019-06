Boban regressa ao Milan

Zvonimir Boban está de regresso ao Milan para ocupar o cargo de 'Chief Football Officer'. O antigo internacional croata, de 50 anos, aceitou o convite de Paolo Maldini, diretor técnico dos rossoneros, e deixou a FIFA, no qual era vice-secretário-geral. Lenda do Milan, no qual evoluiu entre 1992 e 2001, Boban será responsável pela coordenação e supervisão desportiva da formação que terminou no 6º posto da Serie A em 2018/19.





"Estou muito feliz por regressar ao meu amado Milan e quero dar o meu contributo para trazê-los aonde merecem estar. O Milan tem de ser um clube líder e vencedor", garantiu Boban, ao site oficial do clube italiano. "Quando o Paolo me ligou para avaliar a minha disponibilidade, saltei para o carro e fui para minha casa em Milão", reconheceu o antigo médio.