Bolonha bate Fiorentina e alcança a 3.ª vitória consecutiva na Liga italiana

O Bolonha venceu esta quarta-feira em casa a Fiorentina por 2-0, num jogo em atraso da 21.ª jornada da Liga italiana, conseguindo o terceiro triunfo seguido na prova, que lhe confere o 5.º posto da classificação.

Riccardo Orsolini fez o primeiro golo da partida, aos 12 minutos, após assistência do escocês Lewis Ferguson, e, depois de o atacante italiano ver um golo anulado por fora de jogo, aos 36, o encontro ficou decidido já na reta final, com o dinamarquês Jens Odgaard a fazer o segundo, aos 90'+5.

Com a vitória, a formação de Bolonha segue no quinto posto da Serie A, com 42 pontos, os mesmos da Atalanta (tem menos um jogo disputado), e está no lugar de acesso à Liga Europa, enquanto o adversário de hoje é oitavo, com 37.