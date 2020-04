«Bonitão, bem dotado... para mim ele tinha de ser corno»: Osvaldo e o "perfeito" Totti

Daniel Osvaldo, ex-avançado do FC Porto, recordou em entrevista à 'TNT Sports' o momento em que chegou à AS Roma, em 2011, e conheceu Francesco Totti, "o melhor jogador" com quem jogou.

"Eu dizia ao Totti que, para mim, ele tinha de ser corno... Porque não era possível! Ele era bonitão, não quero entrar em detalhes, mas também bem dotado. Sem dúvidas o melhor jogador com quem atuei... Tudo nele era perfeito, porque nem mau hálito tinha. Muitas vezes dizia-lhe: 'A tua mulher deve ter outro', porque alguma coisa de mal ele tinha de ter! Mas nem isso... nem corno ele era", atirou, entre risos.

Para Daniel Osvaldo, ter alguém como Totti como companheiro de equipa era algo inacreditável. "Quando eu cheguei à Roma, olhava para o Totti e nem conseguia acreditar que estava a jogar com ele. Mas aí passou uma semana, ele tornou-se num bom companheiro, e dei-me conta de que ele era um simples rapaz do bairro, como eu", concluiu.