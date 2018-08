Bonucci está desde quinta-feira em Turim, tendo cumprido os testes médicos e rubricado um contrato de cinco épocas (2023) com a Juventus. Vai ganhar 5,5 M€ por ano, ou seja, menos 2 M€ do que auferia no Milan.A Vecchia Signora tem dois anos para pagar 35 M€ ao Milan pelo central, embora o negócio envolva ainda as transferências de Higuaín e Caldara para o clube sedeado no Giuseppe Meazza."Era difícil imaginar que isto ia acontecer. Mas sucedeu! É fantástico! O dia tem sido emocionante, sinto-me empolgado. Turim e a Juventus são a minha casa, estou feliz por ter voltado", vinca Bonucci.