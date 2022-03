Bonucci pede desculpa ao Palermo pela forma como ficou o balneário após jogo com Macedónia do Norte

Leonardo Bonucci pediu esta segunda-feira desculpa ao Palermo, equipa da Serie B, pelo estado em que a seleção italiana deixou o balneário do estádio Renzo Barbera, após a derrota (0-1) com a Macedónia do Norte que culminou no afastamento da squadra azzura do Mundial'2022."Pedimos desculpa pela forma como deixamos o balneário do estádio de Palermo, vamos ter mais cuidado na próxima vez. Ficámos muito dececionados e não demos atenção a esses detalhes, mas fazem a diferença", disse o experiente central na conferência de imprensa de antevisão ao particular com a Turquia de amanhã."Nos próximos jogos vamos pedir mais material de limpeza para gerir e limpar o lixo. Pedimos desculpa pela forma como o fizemos", referiu.Recorde-se que, após o encontro de quinta-feira, os funcionários do Palermo encontraram o balneário da seleção transalpina cheio de lixo, nomeadamente restos de comida, garrafas e pontas de cigarro.