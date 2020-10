Borja Mayoral oficializado como reforço da Roma de Paulo Fonseca

Borja Mayoral, avançado espanhol, foi confirmado como reforço da Roma do treinador português Paulo Fonseca. O clube italiano e o Real Madrid chegaram a acordo para a cedência por empréstimo de duas temporadas, ou seja, até junho de 2022.





O avançado, de 23 anos, tem sido constantemente emprestado pelos merengues. Na época passada esteve ao serviço do Levante e terminou a temporada com nove golos apontados, em todas as competições.