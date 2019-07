Brahimi na mira da Roma

A Roma está na corrida por Brahimi, que se encontra sem clube após o seu contrato com o FC Porto ter expirado a 30 de junho. O atacante argelino entra no radar do clube italiano por indicação de Paulo Fonseca. O treinador luso não coincidiu com o jogador no FC Porto – em 2013/14 o argelino representava o Málaga –, mas ficou a conhecê-lo bastante bem (enquanto adversário) quando esteve ao leme do P. Ferreira e Sp. Braga. A Roma tem um concorrente de peso: o Arsenal de Unai Emery. O emblema transalpino encara Brahimi como o sucessor ideal de El Shaarawy, que deve estar a caminho do Shanghai Shenhua. A Roma encontra-se igualmente na pista do atacante Mariano (Real Madrid), tendo nesse dossiê a concorrência do Milan.