Brescia anuncia que vai processar Balotelli e o seu empresário

O Brescia emitiu esta sexta-feira um comunicado a anunciar que vai avançar com um processo em tribunal visando Mario Balotelli e o empresário Mino Raiola por terem feito "acusações falsas" ao dizerem que o avançado não foi sujeito a testes à covid-19.





Raiola disse que o seu cliente tinha sido "discriminado" e que não tinha feito um único teste ao novo coronavírus, contrariamente ao que sucedeu com o resto da equipa, encontrando-se, por isso, a trabalhar à parte. O jogador escreveu depois nas stories do Instagram "tudo verdade".O Brescia, em comunicado, fala em "acusações falsas de gente irresponsável". "Demos instruções aos nossos advogados para avançarem com ações legais contra as pessoas que proferiram essas declarações. O Brescia quer esclarecer que respeita o protocolo médico e que contratou um especialista, a tempo inteiro, para lidar com qualquer emergência ligada à covid-19".E acrescenta: "Sermos acusados de não respeitar as regras por um dos nossos jogadores é uma calúnia vergonhosa e quem o disse vai pagar, tanto financeiramente como em termos de imagem. Infelizmente, como sabemos, o comportamento irresponsável de alguns indivíduos pode trazer riscos, por isso vamos tomar medidas para proteger o clube e os seus representantes."