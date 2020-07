Brescia atualiza perfil de Balotelli: avançado está perto dos 100 quilos

É mais um capítulo da novela em torno de Mario Balotelli e do Brescia, numa separação que parece irremediável. Depois de várias acusações de ambas as partes e do episódio em que o clube proibiu o internacional italiano de entrar nas instalações do centro de treino, eis que agora o Brescia dá mais uma 'facada'.



Segundo relata o 'Tuttosport' - que puxa o tema para a sua 1.ª página da edição de hoje -, até esta quinta-feira o perfil de Mario Balotelli no site do Brescia indicava que o avançado pesava 94,6 quilos, tendo esse valor sido atualizado para os 99,8 quilos.





O clube indica assim que o futebolista terá aumentado mais de 5 quilos, ficando agora o seu peso muito perto dos 100.Recorde-se, Balotelli tem contrato válido com o Brescia até junho de 2022.