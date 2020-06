Brescia chama Mario Balotelli de volta

Após ter sido impedido de entrar no centro de formação do Brescia por ter faltado aos treinos, Mario Balotelli apresentou-se ontem no centro desportivo de Torbole Casaglia, de forma a realizar testes físicos. Ora, o avançado, de 29 anos, terá justificado a sua ausência com um atestado médico para gastroenterite, cujo prazo terminara anteontem e, nesse sentido, a imprensa italiana garante que Balotelli retomará os treinos no clube.

Já ontem, a Liga italiana anunciou que as meias-finais e final da Taça não terão prolongamento. A prova regressa amanhã, com a 2ª mão entre Juventus e Milan e, no caso de a eliminatória estar igualada no fim do tempo regulamentar, a partida avança para desempate por penáltis.