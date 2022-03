Brescia despede Filippo Inzaghi quando ainda luta pela subida à Serie A

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-internacional italiano Filippo Inzaghi foi esta quarta-feira despedido do cargo de treinador do Brescia, num momento em que a equipa, que luta pelo regresso à Série A italiana de futebol, não vence há quatro jornadas.

'Pippo' Inzaghi, de 48 anos, bicampeão europeu com o AC Milan, assumiu o comando técnico do Brescia esta época, depois de já ter passado como treinador pelo Benevento, Bolonha, Veneza e, também, AC Milan.

Em nota publicada na sua página, o Brescia anunciou a saída de Inzaghi, agradecendo o trabalho desenvolvido, numa altura e que a imprensa avança que o técnico será substituído no cargo por Eugénio Corini, antigo jogador e treinador do clube.

O Brescia ocupa, a sete jornadas do final, o quinto lugar na Série B, com 54 pontos, a cinco da líder Cremonese e a quatro do Pisa, segundo, equipas que estão nos dois lugares que permitem a subida direta.