Bronca burocrática: Zlatan proibido de entrar no balneário do Milan em dias de jogo

Zlatan Ibrahimovic, que terminou a carreira de futebolista em junho, regressou recentemente ao clube para ser parceiro operacional e colaborar com a equipa de investimento global do clube.

De acordo com o comunicado do clube, o antigo avançado sueco "desempenhará o papel de conselheiro sénior, trabalhará em estreita coordenação com a propriedade e a direção, com um papel ativo nas operações desportivas comerciais, será responsável pelo desenvolvimento e formação dos jogadores para o alto rendimento e por projetos especiais como o novo estádio".

Contudo, poucos dias depois deste celebrado regresso do gigante nórdico à Cidade da Moda, parece que o ambiente de lua de mel afinal não é assim tão cor de rosa.

De acordo com o 'La Repubblica', o antigo jogador não tem permissão para aceder ao balneário em dia de jogo, nem interagir com o treinador Stefano Pioli e jogadores do plantel italiano nessas datas.

Ou seja, uma das missões que Ibra mais desejava assumir era precisamente a possibilidade de poder continuar a apoiar a equipa, algo que não poderá fazer nos dias decisivos. Trata-se de uma situação assente num detalhe burocrático relacionado com o fundo americano Elliott, que geriu os destinos do clube até 2022, vendendo depois o emblema ao fundo RedBird. No organigrama atual não foi precavida a posição do sueco, que assim perde influência no seio do balneário.