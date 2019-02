Bruno Alves admite ser o Ronaldo do Parma

Em Turim, Cristiano Ronaldo tem dado cartas mas, a cerca de 200 km, em Parma, há outro português que tem estado em destaque. Trata-se de Bruno Alves, capitão dos gialloblú que, em entrevista à Sky Italia, até mereceu comparações com o craque da Juventus. "Se sou o CR7 do Parma? Aprendi com o melhor", referiu Bruno Alves, que só reservou elogios ao colega de Seleção.





"Ronaldo é uma inspiração para toda a gente em Portugal, é um orgulho para todo o Mundo e para mim. Tem um grande talento, é muito amigo e honesto, a educação que a família lhe deu é muito importante e gosta de fazer tudo da melhor maneira", frisou.De resto, os laços de amizade com o jogador da Juve são antigos, como fez questão de sublinhar o ex-FC Porto: "Eu estava nos sub-21 e ele também foi convocado porque era muito forte, jogámos juntos o Europeu e os Jogos Olímpicos. Conhecemo-nos há muito tempo, conheço-o muito bem, ele é muito engraçado, mas é também um grande profissional", disse Bruno Alves, que abordou ainda o facto de CR7 não ter ganho a Bola de Ouro. "Claro que ele ficou chateado, ele merecia pelo que fez no ano passado, mas isto motiva-o ainda mais, é importante para a Juventus que ele esteja motivado, pois quer ganhar títulos."De volta a Itália (atuou no Cagliari em 2016/17), Bruno Alves justificou a opção pelo Parma: "É um clube histórico, que teve grandes jogadores. Estou feliz!" E o Parma até empatou (3-3) com a Juve. "O Cristiano bisou, mas não me ganhou um lance aéreo", brincou.