«Bruno Alves é tão obcecado como Ronaldo; até bebe ovos de codorniz após os treinos»

Roberto D'Aversa concedeu este sábado uma entrevista ao 'Tuttosport' na qual falou de vários temas sobre o emblema transalpino, sendo que um deles passou pela capacidade física demonstrada por Bruno Alves, pese embora os seus 39 anos. Um facto que D'Aversa aponta como sendo resultado do cuidado extremo que o portuguêsm tem consigo mesmo, numa comparação na qual até coloca do outro lado da balança Cristiano Ronaldo.





"O Cristiano Ronaldo é um exemplo de um campeão que chegou ao topo com trabalho e a sua história até me deixa intrigado. Isto porque oiço-a muitas vezes da parte do Bruno Alves, um dos seus melhores amigos. Mas ao invés de revelar histórias de ambos, ele segue o seu exemplo", começou por dizer o técnico."O Bruno Alves é tão obcecado como o Ronaldo no que ao cuidado com o corpo e nutrição diz respeito. Querem um exemplo? Quando está sol, mesmo que seja em dezembro, o Bruno põe-se ao sol para apanhar alguma vitamina D. E no final dos treinos bebe ovos de codorniz selecionados com todo o cuidado. Estamos a falar de um atleta de 39 anos [n.d.r: o defesa português tem 38 anos] que mantém um físico imaculado", assumiu o técnico.A obsessão de Bruno Alves pela nutrição é tal, que assim que o defesa luso chegou o técnico avisou o nutricionista do clube. "Disse logo ao Dr. Tindaro que ia ter muitas dificuldades em mudar os hábitos dele. Tal como o Ronaldo, que também tem a mesma atenção com o detalhe, ele parece mais novo do que na verdade é", explicou.