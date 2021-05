Bruno Alves marca golaço na derrota do já despromovido Parma

O internacional português Bruno Alves marcou este domingo o único golo do já despromovido Parma no desaire caseiro por 3-1 com o Sassuolo, que continua na luta pela Europa, na 37.ª e penúltima jornada da Liga italiana de futebol.

Capitão do Parma, o central de 39 anos fez o golo da sua equipa aos 32 minutos, refazendo na altura o empate o marcador, depois de Locatelli ter dado vantagem aos forasteiros, aos 25, na marcação de uma grande penalidade.

Na segunda parte, o francês Defrel, aos 62 minutos, e o costa-marfinense Boga, aos 69, deram ao triunfo ao Sassuolo, que vai terminar a ronda no oitavo posto com 59 pontos, a apenas dois da Roma, de Paulo Fonseca, que é sétima, posição que dá acesso às provas europeias da próxima época.

Num ano desastroso, o Parma segue no último lugar com apenas 20 pontos e com lugar marcado na Serie B na próxima temporada.