Bruno Alves marca no triunfo do Parma sobre o Sassuolo

Bruno Alves apontou este domingo o segundo golo do Parma, no triunfo caseiro por 2-1 sobre o Sassuolo, estreando-se a marcar na edição 2018/19 do campeonato italiano de futebol, em encontro da 13.ª jornada.

O internacional português, que na terça-feira cumpre 37 anos, faturou aos 25 minutos, num remate oportuno, na sequência de um canto, passando a contar dois tentos na 'Serie A', depois de ter marcado pelo Cagliari, em 2016/17, num desaire por 2-1 em Bolonha.

O marfinense Gervinho apontou, logo aos seis minutos, o primeiro tento dos locais, enquanto o senegalês Khouma Babacar marcou o golo dos forasteiros, aos 36.

Com este resultado, o Parma ascendeu, provisoriamente, ao sexto lugar, com 20 pontos, ultrapassando a Roma, que no sábado perdeu por 1-0 no reduto da Udinese, e o Sassuolo, ambos com 19.