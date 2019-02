Bruno Alves renova contrato com o Parma: «Reconhecimento do meu trabalho e esforço»

Bruno Alves anunciou esta sexta-feira nas redes sociais que assinou um novo contrato com o parma, clube ao qual chegou no último verão.O internacional português deixou uma mensagem no Instagram em que agradece o "reconhecimento do trabalho, esforço e sacríficios" com a assinatura de "um novo contrato".O defesa central, de 37 anos, que durante o mercado de inverno foi dado como alvo de interesse da Juventus , agradece ainda o apoio recebido por parte de todos do clube, dirigentes, equipa técnica, companheiros de equipa, assim como da sua família para continuar a aventura na Serie A.Bruno alves alinhou esta temporada em 20 jogos, tendo marcado dois golos.O internacional português prolongou o contrato por mais uma época, passando a vigorar até junho de 2020.