Bruno Alves: «Sérgio Conceição tem a mística»

Bruno Alves elogiou Sérgio Conceição e destacou a identidade que o treinador deu ao FC Porto. O central do Parma, com um passado nos azuis e brancos, atribuiu mesmo a famosa mística ao técnico portista."O que trouxe? Identidade. Vê-se o que foi como jogador, o seu caráter, a sua personaldiade. Vê-se na equipa a vontade de vencer, essa garra. Há competitividade interna e isso é importante, não haver jogadores relaxados. É sempre bom manter a equipa motivada, com ambição de poder jogar. Um jogador tem de treinar bem para jogar. O Sérgio dá chances a quem trabalha bem. Tem demonstrado coerência no discurso e personalidade. Tem sido muito importante na vontade de vencer que o FC Porto voltou a ter. É dificil passar a mística em jogadores que não viveram essa mística. E ele tem essa mística e tem feito isso melhor do que ninguém. Está de parabéns", sublinhou em entrevista à Sport TV.O jogador analisou ainda o momento do FC Porto na temporada, sublinhando que a equipa está bem: "O FC Porto está muito forte. Continua a fazer bons jogos, é muito competitivo na Champions e nas provas em que participa. É cedo para falar de eventuais campeões. Mas o FC Porto está no bom caminho e segue forte. Ganhou ao Sp. Braga, que era difécil e, como sempre, o FC Porto aparece nos momentos decisivos".