Bruno Alves: «Tive oportunidade de ir para o Sporting há dois ou três anos»

Bruno Alves, central português do Parma, confessou que o FC Porto é o seu clube predileto. O defesa passou cinco temporadas na equipa principal dos dragões e explicou agora que, a regressar a Portugal, a Invicta seria a sua prioridade."O FC Porto sempre foi o meu clube do coração onde tive os melhores momentos da carreira. Não posso esconder o afeto que sinto. Mas não sei se a idade conta ou não conta. Tive a oportunidade de voltar para o FC Porto, antes de ir para a Itália, mas achei que não era o momento certo. Não sei agora o que vai acontecer mas claro, se fosse para voltar a Portugal, gostava que fosse para o FC Porto. Ir para outros clubes? Sou profissional, vivo do futebol. Tenho de deixar as portas todas abertas. Mas a minha prioridade seria o FC Porto. Agora dizer que não posso jogar num clube ou outro não é justo porque o futebol deu-me tudo", referiu em entrevista à Sport TV.O jogador do Parma, de 36 anos, explicou ainda que poderia ter ingressado no Sporting, o que acabou por não acontecer: "Existiu a oportunidade de ir para o Sporting há dois ou três anos. Mas não se concretizou. Mas valorizei o interesse porque valorizo quem me quer como jogador".