Bruno de Carvalho elogia atitude de Mihajlovic: «Grande homem»

Que grande exemplo! A perder 3-1 ao intervalo, Sinisa Mihajlovic enviou uma mensagem aos seus atletas que acabaram por vencer o jogo por 4-3! Grande homem / treinador e uma equipa que enche de orgulho o seu clube e os seus adeptos! Isto sim é futebol!



Muita força campeão! pic.twitter.com/VG00GOqgNf — Bruno de Carvalho (@BrunodC72) September 17, 2019

Bruno de Carvalho recorreu às redes sociais para elogiar a atitude de Sinisa Mihajlovic, o treinador que o antigo presidente do Sporting contratou para orientar os leões e que acabou por ser dispensado pela comissão de gestão.O técnico, que agora orienta o Bolonha, está a debelar uma leucemia e no último jogo da equipa,, mandou uma mensagem à equipa (que perdia por 3-1) a partir do hospital e os jogadores deram a volta ao encontro, acabando por vencer por 4-3."Que grande exemplo! A perder 3-1 ao intervalo, Sinisa Mihajlovic enviou uma mensagem aos seus atletas que acabaram por vencer o jogo por 4-3! Grande homem/treinador e uma equipa que enche de orgulho o seu clube e os seus adeptos! Isto sim é futebol!", escreveu Bruno de Carvalho.