Buffon afirma estar "bem de saúde": «Se fosse para o relvado fazer figura, não ia»

Gianluigi Buffon foi, esta quarta-feira, nomeado Embaixador do Programa Alimentar Mundial pelas Nações Unidas. Em declarações aos meios de comunicação presentes, o guarda-redes da Juventus mostrou-se "privilegiado" pelo convite por parte da organização sem fins lucrativos. "Sinto-me bastante privilegiado e aceitei este convite com o maior orgulho", afirmou.Apesar de contar já com 41 anos, o internacional italiano afirmou querer continuar ao mais alto nível, até porque sente-se "bem de saúde". "O meu trabalho continua a ser o de jogador de futebol e, apesar de tudo, considero-me competitivo e bem de saúde. Penso que estou bem para poder ir para o relvado e continuar a fazer o que fiz até aqui. Se fosse só para fazer figura, não ia", referiu.Depois de um curto período de pouco sucesso no Paris Saint-Germain - onde esteve na época de 2018/19 -, Gianluigi Buffon voltou, neste mercado de transferências, à 'Vecchia Signora', onde deparou-se com um novo treinador: Maurizio Sarri. Na hora de falar sobre o técnico italiano, o Buffon realçou a sua "filosofia" e acrescentou ainda que "os resultados irão naturalmente aparecer"."É um treinador muito claro e nós queremos aprender coisas diferentes daquelas que aprendemos nos últimos dez anos. Gostamos muito da sua filosofia, os grandes jogadores precisam de estímulo. Ele tem uma carreira de quase trinta anulo e chegou ao ponto mais alto aqui, na Juventus. Tem a convicção que mudou-se para uma equipa que quer aprender. Os resultados irão naturalmente aparecer", frisou.