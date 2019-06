Buffon estará a um passo de regressar à Juventus

É a notícia da noite em Itália. A Sky Sport adianta esta terça-feira que Gianluigi Buffon se encontra a negociar um regresso à Juventus, estando o acordo muito próximo de ser alcançado. Segundo aquela emissora, o lendário guardião italiano, de 41 anos, já aceitou o cenário de ser o número dois da baliza da Vecchia Signora nesta temporada (na sombra de Wojciech Szczesny) e até já terá inclusivamente concordado em assinar um contrato válido por uma temporada.





A confirmar-se este regresso a Turim, Buffon irá disputar a sua última temporada na equipa na qual atuou em grande parte da sua carreira, numa movimentação que se seguirá a uma outra, no caso para assumir uma carreira enquanto dirigente. De notar que o italiano chegará à Juve a custo zero, depois de ter terminado o seu contrato com o Paris SG.Lembre-se que o FC Porto era uma das equipas que estava mais bem colocadas para garantir o guardião italiano, mas nada poderá fazer perante a entrada em cena da Juventus, a equipa de Cristiano Ronaldo.