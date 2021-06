Buffon explica por que recusou convites de clubes como o Barcelona e preferiu a 2.ª divisão

Gianluigi Buffon terminou contrato com a Juventus e recebeu convites de clubes importantes da Europa, alguns com presença garantida na Champions, como o Barcelona, mas o guarda-redes preferiu assinar pelo Parma e jogar na segunda divisão italiana.





istanti di una serata emozionante. Grazie Parma! pic.twitter.com/m3blGR6ZO6 — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) June 23, 2021

"Tive propostas de clubes da Liga dos Campeões, mas não seria protagonista. Não queria ser suplente. Aceitei esse papel na Juventus e não me apetecia voltar a fazê-lo", contou o jogador, de 43 anos, à Sky Sports Itália.Depois, explicou o que o seduziu no Parma, clube de onde saiu em 1995 para a Juventus. "É um clube em que vejo capacidade e seriedade para construir algo importanmte. O Parma é o quarto clube em Itália em termos de troféus. Tem um passado e também pode ter um futuro importante. São tantas as emoções que estou a sentir... Nenhuma outra equipa podia dar-me isto."O guarda-redes passou a maior parte da carreira em Turim e não esquece os bianconeri. "A Juventus foi a minha consagração, ensinou-me cultura de trabalho e estarei sempre agradecido. O carinho que senti da parte de todos ao longo dos anos é incomensurável."